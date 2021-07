Suite à l’article de Haaretz sur plusieurs meurtre de Palestiniens en mai dernier imputés à des colons, le Hamas appelle à les combattre et à les expulser de Palestine

Par Palestine Info

Hazem Qasem, porte-parole du Hamas, a déclaré que le récent article publié par le journal Haaretz (1) sur l'implication des colons juifs avec les forces d'occupation israéliennes dans le meurtre de 11 Palestiniens en Cisjordanie en mai dernier confirme que chaque membre de la "communauté sioniste" est partie prenante de l'agression contre le peuple palestinien.



"En plus de leur implication dans le vol de la terre palestinienne, ces colons sont le fer de lance du projet sioniste et ils doivent être combattus et expulsés de chaque pouce de notre terre palestinienne", a ajouté le porte-parole Qasem dans un communiqué de presse samedi.



Selon le rapport de Haaretz, des colons armés ont été filmés (vidéo ci-dessous) en mai dernier par le groupe de défense des droits de l'homme B'Tselem en train de tirer sur des Palestiniens qui ne représentaient aucun danger pour eux, alors même que des soldats se tenaient à proximité et discutaient avec eux.



"Ils faisaient partie d'un groupe qui s'est joint aux soldats lors d'affrontements dans des villes palestiniennes de Cisjordanie le 14 mai, pendant les hostilités entre Israël et le Hamas à Gaza. Dans des clips vidéo provenant de deux villages, un civil et une personne masquée portant un pantalon de l'armée ont été filmés en train de tirer en direction des Palestiniens. Deux Palestiniens ont été tués dans ces violences, mais on ne sait pas quels sont les tireurs responsables."







"Les vidéos ont d'abord été publiées sur le site web Local Call, l'édition en hébreu du magazine +972", a précisé Haaretz.



"Une vidéo montre des soldats dans le village d'Urif, près de Yitzhar, en train de parler à un individu armé, torse nu et masqué, portant un pantalon de l'armée, après quoi il tire à plusieurs reprises en direction des Palestiniens. L'armée a démenti que le tireur non identifié soit un membre de la force déployée sur les lieux."



Le clip a été filmé dans la partie est du village, près de l'école. "C'était en plein dans le village, près des maisons", a écrit Haaretz citant le chef du conseil du village, Mazen Shehadeh. Il a déclaré au journal que l'incident a commencé lorsque quelque 30 colons se sont approchés du village, suivis de six ou sept soldats, et ont commencé à tirer en direction des Palestiniens.



Shehadeh a déclaré que les villageois jetaient des pierres pour "protéger les maisons". Il a ajouté : "Que pouvons-nous faire quand les colons armés se dirigent vers nous ?". "L'homme masqué qui a tiré sur eux a pris son arme à l'un des soldats, qui lui a donné des munitions supplémentaires après qu'il ait épuisé les siennes", a-t-il précisé.



Dans cet incident, Nidal Sfadi, 26 ans, a été tué et 11 autres personnes ont été blessées. Shehadeh a affirmé que le jeune homme tué a été abattu à environ 100 mètres de la zone où la vidéo a été filmée. Quelques jours auparavant, des oliviers ont été déracinés dans le village et des panneaux solaires ont été vandalisés, a-t-il noté.



"Chaque fois qu'il y a un incident dans la région, ils viennent au village depuis Yitzhar et cherchent à se venger", a déclaré Shehadeh. "On peut voir Yitzhar Levy, le coordinateur de la sécurité de Yitzhar, sur des images capturées lors de l'incident, mais il n'y a pas de preuve qu'il ait tiré sur quiconque."



Dans un autre incident documenté ce jour-là, dans le village d'Asira al-Qibliya, des personnes masquées ont été filmées se tenant aux côtés de soldats, l'une d’elles jetant des pierres sur un Palestinien. Un colon au visage découvert court vers les Palestiniens qui se tiennent près des maisons et leur tire dessus. Plus tard, un Palestinien, qui serait Husam Asayrah, s'effondre. Le chef du conseil d'Asira al-Qibliya, Hafez Salah, a affirmé qu'un soldat avait tiré sur Asayrah et l’avait tué.



À l'époque, le site web Sicha Mekomit a rapporté qu'un autre Palestinien avait été abattu lorsque des soldats et des colons sont entrés dans la ville voisine d'Iskaka, selon Haaretz.



"Ce même jour, neuf Palestiniens ont été tués à travers la Cisjordanie lors d'affrontements avec les forces de sécurité. Dans un cas, Isma'il Tubasi, d'al-Reiha, a été tué par balle."



"Deux témoins palestiniens ont déclaré à Kan News et Sicha Mekomit qu'ils avaient vu des colons portant des armes et une hachette, et entendu des coups de feu, mais personne n'a été témoin de la fusillade. Certains ont dit que le visage de Tubasi portait des traces de coupures (probablement dues à la hachette). Tubasi était là avec d'autres Palestiniens pour éteindre des feux, que des colons avaient allumés."







(1) Settler, Masked Person Filmed Shooting at Palestinians as Israëli Soldiers Watch, Haaretz, 16 july 2021 (article en anglais, réservé aux abonnés)

















Source : Palestine Info

Traduction : MR pour ISM