Tentative d’enlèvement de Salah Hamouri par les forces spéciales israéliennes à Ramallah

Par Comité de soutien à Salah Hamouri

Ce mercredi 20 mai 2020, à 10h heure locale, les forces spéciales israéliennes ont tenté d’enlever Salah Hamouri, à Ramallah, devant les locaux de l’ONG Addameer au sein de laquelle Salah Hamouri est avocat.

Par chance, il a réussi à leur échapper mais il y a fort à craindre que les autorités israéliennes qui décident de ces actes n’en restent pas là car il n’est pas anodin que les forces spéciales (également appelées « Moustarabim ») se déplacent et s’activent en pleine Cisjordanie.



Pour rappel, Salah Hamouri est avocat franco-palestinien. Il est régulièrement la cible des autorités israéliennes (arrestations, emprisonnement, expulsion de sa femme et son fils d’Israël) et il a été prisonnier politique pendant plus de 9 ans.



Son comité de soutien, sa famille, ses amis et collègues en appellent solennellement aux autorités françaises, afin que notre diplomatie intervienne auprès des autorités israéliennes afin qu’un terme soit mis à ces persécutions politiques et que la liberté de Sala Hamouri soit garantie et protégée.



Contact presse : 07 80 99 59 61

libertepoursalah@gmail.com

Facebook : freesalahhamouri

Twitter : @liberezsalah





Contact presse : 07 80 99 59 61 - libertepoursalah@gmail.com /freesalahhamouri @liberezsalah Avocat franco-palestinien