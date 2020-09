Trois enfants brûlés vifs à cause de la pénurie d'électricité à Gaza

Par Ziad Medoukh

Trois enfants palestiniens du camp de réfugiés de Nussirat, au centre de la bande de Gaza, sont morts ce mardi 1er septembre 2020 dans l'incendie de leur chambre, provoqué par une bougie utilisée en raison du manque d'électricité à Gaza. Les trois enfants de même famille âgés de 4 , 5 et 6 ans sont morts brûlés vifs dans leur sommeil.

C'est une véritable tragédie humaine qui se déroule dans cette prison à ciel ouvert.



Des milliers de maisons dans cette région sous blocus israélien inhumain, sont privée de l'électricité coupée plus de 20 heures par jour.



Cette pénurie a des conséquences dramatiques sur la vie quotidienne des Palestiniens de Gaza et paralyse les secteurs économiques de cette région sous blocus.



Depuis dix jours, les forces d'occupation israéliennes interdisent l'approvisionnement en carburant dans cette région isolée.



Une région sous couvre-feu et qui vit le double confinement depuis une semaine dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus.



Nous sommes en 2020, et des foyers à Gaza utilisent encore des bougies.

Terrible !

L'injustice se poursuit !

Silence, on étrangle les Palestiniens de Gaza !

Cette fois-ci avec la complicité de quelques pays arabes

Où sont les pays qui ont signé un accord de normalisation avec les occupants devant cette souffrance ?

Et ces pays qui invitent à une compétition sportive une équipe aux couleurs de l'apartheid.

Où sont les organisations des droits de l'homme face à cette ignominie ?

Honte à eux tous ces complices!

La lutte continue !

Gaza résiste et existe!

Vive la Palestine !



------



Les funérailles des trois victimes, déchirantes, ont eu lieu cet après-midi à Gaza