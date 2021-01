Un jeune homme paralysé après que les forces israéliennes lui ont tiré dans le cou, totalement dépendant d’un respirateur artificiel

Par IMEMC

06.01.2021 - Les médecins de l'unité de soins intensifs et de chirurgie ont effectué une intervention chirurgicale pour stabiliser l'état de Haroun Abu Aram, 24 ans, le jeune homme grièvement blessé par un soldat de l’occupation qui lui a tiré une balle dans le cou à bout portant. Les scanners ont révélé que la balle israélienne a brisé les vertèbres C5, C6 et C7 de sa colonne vertébrale. Il ne peut plus sentir ni bouger aucun de ses membres et est complètement paralysé du cou jusqu'en bas, en plus d'être totalement dépendant d’un respirateur artificiel.

Le patient ne peut pas respirer par lui-même et reçoit des médicaments par voie intraveineuse.



Vidéo de l’agence palestinienne Wafa montrant le jeune homme dans l’unité de soins intensifs





Son père a déclaré que l'armée a essayé de forcer la famille à quitter ses terres à Al-Tuwanah, au sud d'Hébron et a ajouté que la dernière attaque est une grave escalade des violations continuelles.



"Ils ont fait pression sur nous pour que nous quittions nos terres ; Haroun n'a rien fait de mal ; il était chez lui quand les soldats sont venus et ont essayé de confisquer le générateur d'électricité dont la famille dépend", a ajouté le père, "Ce n'est pas un incident séparé ou unique ; c'est une occupation continue et une escalade des violations contre des civils innocents".



Le père a ajouté que son fils, récemment fiancé, prévoyait de se marier dans quelques jours.



Il faut mentionner que l'armée israélienne a démoli sa maison il y a deux mois, sous prétexte qu'elle avait été construite sans permis du "Bureau de l'administration civile", géré par l'occupation militaire israélienne illégale.



-------



Vidéo de la scène où les terroristes israéliens tentent de voler le générateur de la famille

https://twitter.com/i/status/1345081065933824000



Photo prise au moment où un des terroristes tire sur Haroun Abu Aram









Source : IMEMC

Traduction : MR pour ISM