Un palestinien de 45 ans assassiné par l'armée israélienne en Cisjordanie ce vendredi 19 mars 2021 ! Et ça continue en toute impunité ! (vidéo)

Par Ziad Medoukh

L'armée israélienne a assassiné un citoyen palestinien de 45 ans à Naplouse en Cisjordanie occupée ce vendredi 19 mars 2021.

Atef Hanaycha, originaire de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée, a été tué par des soldats israéliens alors qu'il manifestait pacifiquement contre la présence de colons sur les terres des Palestiniens. Il a eu une balle dans sa tête.

Horrible !

Honte à ces soldats criminels

Les crimes israéliens contre les Palestiniens de poursuivent

Elle est où, la CPI ?

Les Palestiniens doivent attendre longtemps une enquête officielle de cette Cour !

Silence, on tue les civils palestiniens !

Et le génocide continue !

Encore un crime qui restera impuni

Et bien sûr rien dans les médias étrangers qui occultent cette réalité

Terrible !







Les années passent et rien ne semble changer pour les Palestiniens : morts, blessés, occupation, colonisation, et agressions permanentes

Quelle souffrance pour ce peuple opprimé !

Et quelle colère face à ces criminels et cette impunité!

L'horreur et la cruauté

Pourquoi toute cette haine ?

Chaque jour un nouveau mort tué par l'armée ou les colons israéliens en complète impunité ! Quel scandale et quelle honte !

Le quotidien infernal en Palestine sous occupation israélienne et sous colonisation illégale.

Jusqu'à quand ces massacres israéliens contre notre peuple ?

Jusqu'à quand ce silence complice de ce monde officiel passif !

Honte à cette occupation illégale !

Honte à ces colons agresseurs !

La lutte continue !

Vive la solidarité !

La Palestine résiste !

La Palestine vivra !

La justice triomphera.



_________



Sur Quds News Network, la vidéo bouleversante de l'évacuation du martyr par ses compagnons.