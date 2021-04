Une séance d'animation et de soutien psychologique pour les enfants de Rafah (vidéo)

Par Ziad Medoukh

Avril 2021 - Les jeunes motivés de Gaza continuent leurs actions pour rassurer les enfants dans cette situation très difficile dans cette région sous blocus. Ils organisent une activité d'animation et de soutien psychologique pour les enfants de Rafah au sud de la bande de Gaza. Bravo !

Malgré une situation explosive dans la bande de Gaza, avec la crise sanitaire, les attaques israéliennes, et le double confinement, les jeunes déterminés poursuivent leurs activités et leurs actions pour les enfants et les élèves de différentes structures et plusieurs centres partout dans la bande de Gaza.



Pour cette fin d'année scolaire dans les écoles, et afin de rassurer les enfants de cette région enfermée, le mercredi 7 avril 2021, trois jeunes ont organisé une séance d'animation et de soutien psychologique pour les dizaines d'enfants de la ville de Rafah, située au sud de la bande de Gaza



Cette activité entre dans le cadre de la sixième partie du programme de soutien psychologique pour les enfants de la bande de Gaza, commencé en septembre 2014. Elle avait pour objectif de s'approcher des enfants pour leur faire oublier les horreurs de la dernière offensive militaire israélienne, et de différentes agressions israéliennes contre la bande de Gaza.



L'activité, qui a duré deux heures, s'est déroulée dans le jardin d'enfant "Alwan", ou « les couleurs », situé dans cette ville frontalière.



Les 25 participants ont été très attentifs et très intéressés. Ils ont fortement apprécié cette activité. Ils ont montré une joie et un excellent accueil.



L'équipe formée en septembre 2014, et qui s'occupe de différents centres d'accueil de la bande de Gaza, leur a proposé plusieurs activités.



Lors de cette séance proposée par ces jeunes, les enfants, garçons comme filles se sont bien amusés, avec de moments de bonheur et de rires mélangés à des applaudissements chaleureux.