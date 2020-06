Victoire historique de la campagne BDS !

Par CAPJPO-EuroPalestine

11.06.2020 - La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), qui avait été saisie par les 12 militants de Mulhouse condamnés par la Cour de Cassation en 2015 pour avoir appelé en 2010 au boycott de produits israéliens, vient de donner entièrement raison à ces militants, et impose à la France des dommages et intérêts d’un montant de 100.000 euros à verser à nos camarades !

Tous détails de ce jugement historique et unanime, qui condamne la France pour sa « violation de la liberté d’expression » et « du débat politique », et qui ne voit aucune haine dans l’appel au boycott des produits israéliens pour des raisons politiques, se trouvent ici

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202756%22]}



Nous reviendrons plus en détail sur cette grande victoire de nos camarades de Mulhouse, dont la détermination permet à tout le mouvement européen qui appelle au boycott d’Israël et des produits qu’il exporte, de poursuivre leur action sans être en butte au chantage à l’antisémitisme.





Source : EuroPalestine