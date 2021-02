Vidéo| Protestations dans les territoires occupés en 1948 contre le racisme de la police israélienne

Par Quds News Network

Palestine occupée (QNN), 12.02.2021 - Des centaines de Palestiniens des territoires occupés en 1948 ont participé à des manifestations contre la complicité d'Israël avec des gangs et des criminels de la communauté palestinienne.

À Umm Al Fahem, des centaines de Palestiniens ont pris part à des manifestations pour la cinquième semaine consécutive. Les participants ont accompli la prière du vendredi puis ils ont marché vers un poste de police pour protester contre le soutien de la police aux criminels.

A Tamra, des centaines de Palestiniens ont accompli la prière du vendredi à côté d'un poste de police puis ils ont protesté contre la brutalité policière et la complicité avec les gangs.



Les manifestants sont également descendus dans les rues de Kafr Qara', Baqa Al Gharbiyyah, Kafr Qasem et Al Mashhad.



Pendant ce temps, la police israélienne s'est déployée autour de l'entrée principale d'Oum Al Fahem et a arrosé les manifestants avec des eaux usées.



12 Palestiniens ont été tués dans les territoires occupés en 1948 depuis le début de cette année, dont un adolescent. Des experts et même des responsables israéliens ont déclaré que les pratiques de la police israélienne visent à augmenter les crimes dans la communauté palestinienne.





#Watch | Hundreds of Palestinian protesters march in the city of Umm al-Fahm, occupied #Palestine, against Israëli police's complicity in the ongoing crime wave in the Arab-majority communities in the occupied land, today. pic.twitter.com/14mZpOhh9P — Quds News Network (@QudsNen) February 12, 2021



"Des centaines de Palestiniens manifestent aujourd'hui dans la ville d'Umm al-Fahm, en Palestine occupée, contre la complicité de la police israélienne dans la vague de criminalité qui frappe actuellement les communautés à majorité arabe dans les terres occupées."









Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM