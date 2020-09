Vidéo et photos| Les forces israéliennes attaquent sauvagement les agriculteurs de Cisjordanie

Par Quds News Network

01.09.2020 – Mardi, l'armée d'occupation israélienne a violemment attaqué une manifestation pacifique de fermiers palestiniens dans le village de Shufa, qui protestaient contre le vol des terres par les Israéliens afin d'établir une colonie industrielle en violation du droit international.

Les soldats israéliens ont sauvagement attaqué les manifestants, les battant et les humiliant. Ils ont également tiré sur eux des bombes lacrymogènes, visant aussi bien les personnes âgées que les enfants.



Des images et des séquences vidéo prises par les villageois ont montré des soldats israéliens attaquant un homme âgé, Khairy Hanoun, qui tenait un drapeau et lui faisant une clé d’étranglement (technique de contention du genou au cou), ce qui rappelle des scènes de brutalité policière dans différentes régions du globe.



Voir la vidéo de l’attaque contre Khairy Hanoun ICI



L'État d'occupation a confisqué près de 800 dunums des terres des villages de Shufa et Ijbara afin de construire une colonie industrielle illégale. Les habitants de ces villages ont rejoint le Comité de résistance au mur et aux colonies et ont organisé des manifestations contre le vol des terres par Israël.



Le gouverneur de Tulkarem, Issam Abu Bakar, qui participait à l'événement pacifique, a déclaré à WAFA que les Palestiniens poursuivraient leurs actions jusqu’à ce qu’ils réussissent à arrêter les projets de colonisation.











Source : Quds News Network

Traduction : MR pour ISM